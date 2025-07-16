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Почему в Локне до сих пор не восстановили уличное освещение, объяснил Иван Белугин

Почему в Локне до сих пор не восстановили уличное освещение после последствий непогоды, объяснил глава Локнянского округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«В начале месяца наш округ, как и другие территории Псковской области, пострадал от урагана. К сожалению, в Локне до сих пор не восстановлено уличное освещение. Сейчас наши электрики задействованы в помощи другим муниципалитетам области – мы не оставляем соседей в беде после разрушительной стихии. В округе остались дежурные бригады. Электричество в жилых домах и на социальных объектах важнее», – отметил глава округа.

Когда задействованные локнянские бригады завершат работы на выезде – вернутся и оперативно займутся восстановлением освещения в Локне, подчеркнул он. «Благодарю за понимание и терпение!» – заключил Иван Белугин.

Напомним, 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Позже ливень с крупным градом накрыл Себеж. Кроме того, дороги размыло в нескольких населённых пунктах Плюсского округа. До сих пор продолжают бороться с последствиями непогоды в Пыталовском округе.

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