В Евросоюзе не смогли договориться о 18-м пакете санкций против России

13:47, 17 июля 2025, ПАИ

18-й пакет санкций против России не удалось принять в Евросоюзе, сообщается в Telegram-канале «Первый канал. Новости».

Вето на санкции наложила Словакия. Республика настаивает на предварительном решении вопросов с энергоресурсами, поскольку Брюссель требует полного отказа от российского трубопроводного газа в течении двух-трёх лет. При этом альтернативные поставки СПГ будут значительно дороже, а отсутствие выхода к морю делает ситуацию для Словакии зависимой от соседних стран.

Также против санкций выступила Мальта – из-за ограничений, касающихся морских перевозчиков нефти.

Кроме того, в Венгрии фермеры протестуют против нового проекта бюджета ЕС, в котором сокращены сельскохозяйственные субсидии, а четверть средств планируется направить Украине. Аграрии из всех регионов страны собрались в Будапеште и устроили акцию протеста у здания представительства ЕС, вывалив навоз. Поддержку протестующим выразил премьер-министр Виктор Орбан.