Похитителя спиртного и продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

11:52, 18 июля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 июля около 12:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали гражданина, который похитил из торгового зала спиртное и продукты.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.