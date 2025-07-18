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Спорт

Печорские кикбоксёры отправились на соревнования в Белоруссию

Печорские кикбоксёры, воспитанники клуба «Патриот» примут участие в городском турнире на призы витебской спортшколы «Динамо». Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото: «Печорская правда»

На соревнованиях в Витебске в разделе «К-1» выступят Виталий Сердюков, Андрей Сердюков и Сергей Дубинкин. Тренирует их Николай Кутырев.

Поддержать команду также отправился воспитанник печорского клуба Максим Гончаров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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