Печорские кикбоксёры отправились на соревнования в Белоруссию

12:19, 18 июля 2025, ПАИ

Печорские кикбоксёры, воспитанники клуба «Патриот» примут участие в городском турнире на призы витебской спортшколы «Динамо». Об этом пишет газета «Печорская правда».

На соревнованиях в Витебске в разделе «К-1» выступят Виталий Сердюков, Андрей Сердюков и Сергей Дубинкин. Тренирует их Николай Кутырев.

Поддержать команду также отправился воспитанник печорского клуба Максим Гончаров.

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