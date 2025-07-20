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Общество

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери совершили в Себеже

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери совершили в Себеже, сообщает газета «Призыв».

Накануне важного праздника для православных – Дня Казанской иконы Божией Матери – себежане совершили крестный ход до святого источника. Ливень и гроза верующим не помешали, отмечает издание.

21 июля православные верующие отмечают праздник в честь обретения Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых образов в России, к которому обращаются в бедах, за защитой семьи, помощью в трудных ситуациях и исцелении.

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