Как в Таиланде: «поющий» песок обнаружили на побережье Чудского озера

15:44, 21 июля 2025, ПАИ

«Поющий» песок обнаружил на побережье Чудского озера Псковской области Леонид Молоков. Видео он разместил в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Необычный феномен мужчина запечатлел у деревни Доможирка. «Такой песок встречал только в Доможирке, на побережье Чудского озера, и на побережье Андаманского моря (Таиланд, Пхукет)», - поделился Леонид Молоков.

Отметим, что «поющие» пески - редкий природный феномен, при котором массивы песка издают звуки, похожие на музыку. Для возникновения феномена нужно, чтобы песчинки были почти идеально круглыми, гладкими и одного размера, а влажность песка должна быть менее 0,1%, иначе он перестанет «петь».