Долгожданная партия АИ-95 следует в регион – Михаил Ведерников

15:08, 02 августа 2026, ПАИ

Информацию о ситуации с обеспечением бензином марки АИ-95 в девяти муниципалитетах Псковской области опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Друзья! Долгожданная партия топлива следует в регион. Отгрузки на АЗС начнутся уже в первые дни рабочей недели», – написал губернатор.

Глава региона обратил внимание, что в приоритете будут районы, где на заправках давно нет этого вида топлива, – соответствующие договорённости ранее достигнуты с руководством компаний.

«Рассчитываем, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Данный вопрос остаётся под особым контролем», – заключил Михаил Ведерников.