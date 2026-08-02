Долгожданная партия АИ-95 следует в регион – Михаил Ведерников
Информацию о ситуации с обеспечением бензином марки АИ-95 в девяти муниципалитетах Псковской области опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
«Друзья! Долгожданная партия топлива следует в регион. Отгрузки на АЗС начнутся уже в первые дни рабочей недели», – написал губернатор.
Глава региона обратил внимание, что в приоритете будут районы, где на заправках давно нет этого вида топлива, – соответствующие договорённости ранее достигнуты с руководством компаний.
«Рассчитываем, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Данный вопрос остаётся под особым контролем», – заключил Михаил Ведерников.
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