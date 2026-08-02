Михаил Ведерников поздравил псковичей с днём памяти пророка Илии

14:54, 02 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с днём памяти пророка Илии. Поздравление он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

«2 августа – день памяти пророка Илии, один из глубоко почитаемых в народе православных праздников. Этот день напоминает нам о важности духовных ориентиров, о ценности преемственности поколений и уважения к традициям», – написал глава региона.

Михаил Ведерников пожелал каждому жить по совести и по вере – в благочестии, чистоте помыслов, честности и порядочности.

«Пусть верность долгу, любовь к Родине и уважение к старшим остаются незыблемой опорой в жизни», – подчеркнул губернатор.

В своём посте губернатор также обратил внимание на фотографию уникальной иконы из церкви Илии Пророка в селе Выбуты, датируемой концом XIII – началом XIV века. Это древнейшее из сохранившихся иконописных изображений пророка Илии на Руси и самый ранний из дошедших до нас русских житийных образов, отметил Михаил Ведерников. Сегодня икона находится в Государственной Третьяковской галерее.