Игорь Руденя поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

13:59, 02 августа 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил работников железнодорожного транспорта СЗФО с профессиональным праздником.

«История отечественных железных дорог неразрывно связана с центром Северо-Западного федерального округа – Санкт-Петербургом. Именно здесь 190 лет назад началось строительство первой в России стальной магистрали, а спустя всего 15 лет было открыто движение по легендарному пути, соединившему две столицы – Петербург и Москву», – заметил полпред.

Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня железнодорожный комплекс – это стратегически важная часть экономики, вносящая значительный вклад в укрепление промышленного потенциала страны и её технологического суверенитета. Особую роль железная дорога играет в развитии межрегиональных связей и туризма. Яркий пример тому – регионы Северо-Запада: около половины всех туристических поездов РЖД сегодня курсирует по маршруту «Серебряное ожерелье России».

«При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина на территории СЗФО реализуются масштабные стратегические проекты, которые меняют облик транспортной инфраструктуры России», – отметил Игорь Руденя.

Он обратил внимание, что за всеми успехами стоит труд тысяч людей: железнодорожная отрасль объединяет профессионалов разных специальностей, которые обеспечивают комфорт пассажиров, бесперебойную доставку грузов, строительство современной инфраструктуры, внедряют передовые технологии и повышают стандарты безопасности.

Особую благодарность Игорь Руденя выразил ветеранам и наставникам за опыт, мастерство и верность традициям, которые они передают молодым специалистам.

«Желаю всем работникам железнодорожного комплекса крепчайшего здоровья, профессиональных достижений и успехов в работе на благо России!» – заключил полпред.