Как защитить свой велосипед от кражи, объяснили в УМВД

14:39, 02 августа 2026, ПАИ

Как уберечь велосипед, скутер, самокат и другие мототранспортные средства от кражи, объяснили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным ведомства, чаще всего этот транспорт похищают из подъездов многоэтажек и возле зданий на улицах.

Псковичам рекомендуют не оставлять велосипеды в подъездах домов, по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе. Также не следует доверять присмотр за своим транспортным средством незнакомым людям. Лучше всего оставлять велосипед, скутер, самокат в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости.

В ведомстве рекомендуют сделать гравировку на деталях, колёсах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. Уходя, следует уносить с собой всё быстросъёмное оборудование – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь.

Кроме того, нужно хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, а также желательно сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства: неродные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения.

«Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять транспортные средства без присмотра», – подчеркнули в УМВД.

Если велосипед всё же похитили, необходимо сразу позвонить в полицию по телефонам 102 или 112, найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения. При обращении в полицию с заявлением о краже следует предоставить паспорт, также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание, добавили в ведомстве.