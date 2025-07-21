В псковском Доме молодёжи прошла лекция из цикла проекта «Знание. Герои»

18:29, 21 июля 2025, ПАИ

Встреча с участником специальной военной операции Никитой Литвиновым прошла в Доме молодёжи Пскова сегодня, 21 июля. Лекция состоялась в рамках всероссийского просветительского проекта «Знание. Герои», реализуемого Российским обществом «Знание», сообщили ПАИ организаторы.



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО





На встрече присутствовали представители Соцфонда, статистики, курсанты ФСИН, но большинство из них – не как государственные служащие, а как обычные люди, родители, неравнодушные граждане. Среди слушателей были и курсанты.

Никита Литвинов поделился личными историями, рассказал о службе, боевом братстве, о вызовах, с которыми сталкиваются военнослужащие на передовой. Собравшиеся смогли задать вопросы, обсудили важность моральной устойчивости, профессиональной подготовки и служения людям.

«Встреча прошла в тёплой, искренней атмосфере и стала важным событием для всех участников. Такие диалоги формируют ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь.

После лекции общение продолжилось в неформальной обстановке — участники делились впечатлениями, обсуждали услышанное, а затем все вместе плести сети, укрепляя дух единства и взаимопонимания», – подчеркнули организаторы.