Скончался бывший директор школы №47 города Пскова Семён Прокофьев

08:52, 24 июля 2025, ПАИ

Бывший директор школы № 47 Пскова Октябрьской железной дороги Семён Прокофьев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается в группе «МАОУ СОШ №47 Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Семён Прокофьев – отличник просвещения СССР, заслуженный железнодорожник РФ, искренне преданный своей профессии, широкой души человек. Он руководил образовательным учреждением с 1980-го по 2004 год. Под его руководством в течение этих лет педагогический коллектив хранил и умножал школьные традиции.

«После выхода на пенсию Семён Яковлевич был всегда почётным гостем на школьных праздниках и мероприятиях, пользовался глубоким уважением и любовью учителей и выпускников школы», – подчеркнули в учреждении.

Похороны Семёна Прокофьева состоятся в пятницу 25 июля. Отпевание – в 12:00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома (улица Свердлова, 1).