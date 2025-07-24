Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Пыталовском районе

12:14, 24 июля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, вечером 22 июля на территории Пыталовского района 38-летний местный житель ехал на автомобиле ВАЗ-2107. Полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли автомобиль.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.