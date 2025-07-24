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Основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева стала гостьей программы «Минкульт». Главное

Основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 24 июля.

Главное из эфира:

  • именно в Нижнем Новгороде родилась идея создания иммерсивной экскурсии и вот спустя полтора года её удалось осуществить в Пскове, заметила гостья студии;
  • во время экскурсии нет экскурсовода, но есть проводник, который помогает правильно следовать поставленной задаче;
  • в данный момент проводят тестовые прогоны иммерсивной экскурсии-детектива «Дело о псковском ревизоре», после всех доработок она станет доступна для всех желающих;
  • разработал сценарий к экскурсии режиссёр Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Суховский;
  • за основу была взята реальная история, после чего режиссёр предложил «убить» псковского ревизора;
  • также в разработке находится военно-патриотическая экскурсия, которая будет рассказывать об истории Пскова. Экскурсия будет идти вдоль крепостной стены от X до XXI века и будет рассказывать о том, как менялась история города и какие события происходили;
  • иммерсивные экскурсии по городу озвучили актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина;
  • «Псков очень кайфовый город. Я путешествую по России и могу сравнить с разными городами – Псков сильно выигрывает по качеству гостиниц, ресторанов, экскурсий, чистоте, зелени и так далее», – отметила Александра Лебедева.
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