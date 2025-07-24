Иммерсивные экскурсии в Пскове озвучили актёры драмтеатра

17:35, 24 июля 2025, ПАИ

Иммерсивные экскурсии по городу озвучили актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, рассказала основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 июля.

Напомним, что иммерсивная экскурсия «Дело о псковском ревизоре» скоро будет доступна для всех желающих.

«Всё действие происходит в ушах, и голоса, которые озвучивают экскурсию, – это актёры театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина: Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Денис Кугай, Максим Плеханов, Александр Петровский и преподаватель Людмила Масленникова, она читает историческую справку своим прекрасным голосом», – отметила Александра Лебедева.

Для создания иммерсивной военно-патриотической экскурсии также приглашали артистов театра, заметила гостья студии.

«Очень красивые голоса, я была в полном восторге, как мы это всё делали. С помощью Александра Бояркова в Школе креативных индустрий, в их студии, мы записывались. После Александр всё это сводил, писал музыку, делал аудиодорожку с голосов, музыки, стука копыт, трамвая, колоколов. Важно, что в Пскове всё сделали», – отметила Александра Лебедева.

Для проведения экскурсии по грантовым средствам и средствам компании были приобретены большие беспроводные наушники. «У ведущего есть передатчик, с помощью которого она управляет звуком, который слышат люди. Они большие, с шумоподавлением», – подчеркнула создательница.

Отметим, что проект «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.