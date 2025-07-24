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Общество

Иммерсивную военно-патриотическую экскурсию разрабатывают в Пскове

Иммерсивную военно-патриотическую экскурсию разрабатывают в Пскове, рассказала основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 июля.

Фото предоставили в компании «Атмосфера путешествий»

«Мы две экскурсии сделали. Вторая экскурсия у нас военно-патриотическая. Мне кажется, это актуально сейчас для жителей России рассказывать о каких-то подвигах городов, в которых они живут, или городов, в которые они приезжают. Она у нас в процессе доработки. Тоже начинаем потихоньку запускать, но ещё немного по звуку доделываем», – отметила Александра Лебедева.

Александра Лебедева. Фото: ПАИ

Она заметила, что в основу сюжета взята 1000-летняя история города. Экскурсия будет идти вдоль крепостной стены от X до XXI века и будет рассказывать о том, как менялась история города и какие события происходили.

«Наверное, она больше патриотическая. Про войну мы там тоже говорим, поскольку события очень важные – Великая Отечественная война, Первая мировая война, осада Пскова войском Стефана Батория. Об этом нужно сказать, и мы говорим, но в том числе хотелось показать, насколько важен был город Псков в истории России», – отметила гостья студии.

Отметим, что проект «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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