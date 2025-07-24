Иммерсивная экскурсия «Дело о псковском ревизоре» скоро будет доступна для всех желающих

16:46, 24 июля 2025, ПАИ

Иммерсивная экскурсия «Дело о псковском ревизоре» скоро будет доступна для всех желающих, рассказала основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 июля.

Разработал сценарий к экскурсии режиссёр Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Суховский.

«У меня была задача, чтобы мы использовали дореволюционные дома: Октябрьский проспект, улицы Ленина, Пушкина, чтобы мы про дома интересно рассказали и детектив у нас был. Задача, на мой взгляд, довольно сложная была. Когда мы начали искать какое-то резонансное убийство, что-то интересное в городе, мы ничего не нашли, всё какая-то бытовуха была. И Виолетта, которая является проводником на нашей экскурсии, предложила взять историю о мошенничестве – дело о псковском ревизоре. Эти события реально происходили в Пскове», – отметила Александра Лебедева.

За основу была взята данная история, после чего режиссёр предложил «убить» псковского ревизора, заметила гостья студии.

«Так получилось, что на реальной истории мы доделали детективную историю. Мы участникам нашей иммерсивной экскурсии говорим, что события происходят на основе реальной истории, но с элементами вымысла. В этот детектив мы также смогли добавить все архитектурные дома дореволюционного периода, которые сохранились. Посетители будут получать историческую справку», – рассказала основательница «Атмосферы путешествий».

Кроме того, в сценарий добавили людей, которые так или иначе на рубеже XIX-XX веков жили в Пскове и сделали что-то значимое. Например, в экскурсии упоминается русский певец Фёдор Шаляпин и другие.

«В общем у нас получилась историко-архитектурная и детективная история. Всё это в наушниках, и всё это иммерсивное, с разными моментами, которые можно почувствовать на себе, услышать, испытать. Мне кажется, получилось здорово», – подчеркнула Александра Лебедева.

В конце участники экскурсии должны разгадать преступление. «Мы стоим в парке, и у нас бурное обсуждение происходит, потом голосуем и в конце уже выдаём белый конверт с истиной, и группа узнает, кто же всё-таки провернул это дельце», – уточнила создательница.

Экскурсия длится полтора часа и её планируют проводить вечером, уточнила гостья эфира. Возрастное ограничение – 12+.

Отметим, что проект «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.