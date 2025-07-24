Откуда чаще всего в Псковскую область приезжают туристы, рассказала эксперт

17:47, 24 июля 2025, ПАИ

Откуда чаще всего в Псковскую область приезжают туристы и часто ли возвращаются по два-три раза, рассказала основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 июля.

«Псков очень кайфовый город. Я путешествую по России и могу сравнить с разными городами – Псков сильно выигрывает по качеству гостиниц, ресторанов, экскурсий, чистоте, зелени и так далее. В основном, конечно, приезжают из Москвы и Питера – это удобно. <…> Сначала приезжают на уик-энды, видят, как у нас классно, а потом приезжают на всё остальное: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, байдарки, трек по Изборско-Мальской долине, иммерсивные экскурсии, Полистовский заповедник. Вот так люди формируют маршрут и потом приезжают», – отметила Александра Лебедева.

Гостья студии выразила мнение, что Псков достоин того, чтобы в него приезжали хотя бы раз в сезон или в год.

«Есть много людей, которые приезжают уже повторно», – заключила она.

Александра Лебедева также подтвердила, что туристический поток в регион растёт ежегодно.

Отметим, что проект «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.