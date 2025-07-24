От идеи до реализации: как в Пскове появились иммерсивные экскурсии

16:26, 24 июля 2025, ПАИ

Как в Пскове появились иммерсивные экскурсии, рассказала основательница компании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 июля.

«Я очень люблю путешествовать по России и считаю, что туризм в России – очень классная история. <…> Мы с моей подругой полтора года назад были в Нижнем Новгороде, где есть такое замечательное место – «Заповедные кварталы». Я увидела, что есть иммерсивные экскурсии в наушниках, и мы записались на экскурсию-детектив. Я была в таком восторге и подумала, что очень хочу, чтобы в Пскове тоже такое появилось», – рассказала Александра Лебедева.

Именно в Нижнем Новгороде родилась идея создания подобной экскурсии и вот спустя полтора года её удалось осуществить в Пскове, заметила гостья студии.

«В нашем понимании экскурсия – это когда тебе кто-то что-то рассказывает. В данном случае ты надеваешь наушники с шумоподавлением и в них у тебя идёт аудиопоток. Ты ничего не слышишь, что происходит вокруг, и, помимо этого аудиопотока, ещё происходит ряд разных действий, направленных на разные органы чувств. Мне не хочется раскрывать все секреты, но обоняние, осязание и ряд других вещей в нашей экскурсии присутствует», – подчеркнула Александра Лебедева.

Она также уточнила, что во время экскурсии нет экскурсовода, но есть проводник, который помогает правильно следовать поставленной задаче.

В данный момент проводят тестовые прогоны иммерсивной экскурсии-детектива «Дело о псковском ревизоре», после всех доработок она станет доступна для всех желающих. «Думаю, в ближайшую неделю мы опубликуем информацию и можно будет бронировать», – добавила Александра Лебедева.

Также в разработке находится военно-патриотическая экскурсия, которая будет рассказывать об истории Пскова.

Отметим, что проект «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.