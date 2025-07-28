В Госдуме сообщили, кто получит повышение зарплат с 1 октября

08:58, 28 июля 2025, ПАИ

С 1 октября в России зарплата некоторых категорий госслужащих увеличится на 7,6% из-за роста инфляции, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Алексей Говырин сообщил, что с 1 октября 2025 года в России ожидается новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Он отметил, что основанием для этого стало предложение поправок к правительственному постановлению, которое предполагает увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% из-за роста инфляции.

Депутат подчеркнул, что увеличение зарплат коснется работников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни и фельдъегерской связи, а также военнослужащих, как контрактников, так и призывников. Перерасчет заработной платы начнется с октября, однако фактические увеличенные выплаты будут произведены уже в ноябре.

Он отметил, что касается коммерческого сектора, постановление правительства не возлагает на бизнес прямых обязательств по индексации выплат. Тем не менее, норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы для защиты от инфляции. Конкретные сроки и размеры повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и фиксируют это в локальных актах, таких как положение об оплате труда, коллективный договор и другие внутренние документы, заметил Алексей Говырин.

По словам парламентария, осенняя индексация будет проведена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, в то время как решение по другим категориям работников останется на усмотрение региональных властей и отдельных организаций.