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Происшествия

20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

20 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 21 по 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Changan и Volkswagen столкнулись на 114-м километре дороги Псков – Гдов – Сланцы. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 335 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 35 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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