Как самозанятым псковичам уйти на кредитные каникулы, объяснил эксперт Банка России

13:25, 28 июля 2025, ПАИ

Как самозанятые псковичи и представители МСП могут уйти на кредитные каникулы, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

С 1 октября этого года самозанятые и представители МСП смогут воспользоваться кредитными каникулами. Такой закон Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях, напомнил гость программы.

«Каникулы смогут оформить предприятия, работающие в любой отрасли, если им требуется передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет. Отсрочкой платежей в том числе разрешат воспользоваться предпринимателям, которые получили кредиты по программам льготного кредитования субъектов МСП», – рассказал Александр Иванов.

При этом есть и некоторые ограничения на возможность воспользоваться этим правом, добавил он. В частности, льготный период одобрят, если размер кредита или займа не превышает установленных значений: для микропредприятий – 60 млн рублей, для малых предприятий – 400 млн рублей, для средних – 1 млрд рублей. Самозанятый сможет обратиться за каникулами по кредиту в сумме до 10 млн рублей. Правительство России в дальнейшем может пересмотреть эти лимиты.

«Взять такие каникулы можно будет раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Отдельно отмечу, что каникулы разрешат оформить и по тем договорам, которые были заключены до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 года», – сказал эксперт.

Напомним, кредитные каникулы – это возможность приостановить платежи или уменьшить их размер по кредиту или займу на срок до шести месяцев. Проценты на сумму долга продолжат начисляться, а после льготного периода срок автоматически увеличится, а платежи останутся прежними.