Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

О проектах Банка России расскажут в программе «Копилка»

Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля, в 12:30.

Фото: ПАИ

Эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов расскажет о совместных проектах Банка России и партнёров, посвящённых финансовой безопасности, умению обращаться с финансами.

Онлайн-уроки о деньгах в соцсетях – для кого они? Что за новый проект «ПенсионФГ» запускает Банк России? Когда начнутся кредитные каникулы для МСП и самозанятых и как на них «отдохнуть»? Об этом – в новом выпуске программы «Копилка».

Все выпуски программы «Копилка» можно послушать в подкастах ПАИ в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Сбер сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год
28 июля 2025

Как самозанятым псковичам уйти на кредитные каникулы, объяснил эксперт Банка России
28 июля 2025

«Деньги под защитой»: пожилые псковичи могут повысить финансовую грамотность в новом проекте Банка России
28 июля 2025

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
28 июля 2025

О проектах Банка России расскажут в программе «Копилка»
28 июля 2025

В Госдуме сообщили, кто получит повышение зарплат с 1 октября
25 июля 2025

Новый автосалон планируют открыть на Запсковье в Пскове
25 июля 2025

Банк России снизил ключевую ставку

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...