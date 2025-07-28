О проектах Банка России расскажут в программе «Копилка»

10:04, 28 июля 2025, ПАИ

Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля, в 12:30.

Эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов расскажет о совместных проектах Банка России и партнёров, посвящённых финансовой безопасности, умению обращаться с финансами.

Онлайн-уроки о деньгах в соцсетях – для кого они? Что за новый проект «ПенсионФГ» запускает Банк России? Когда начнутся кредитные каникулы для МСП и самозанятых и как на них «отдохнуть»? Об этом – в новом выпуске программы «Копилка».

Все выпуски программы «Копилка» можно послушать в подкастах ПАИ в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».