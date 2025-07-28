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Общество

Более 3 млрд рублей составил объём имущественных требований псковичей за полгода

3,13 миллиарда рублей составил объём имущественных требований жителей Псковской области за полгода. Это почти на половину больше по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель был равен 2,09 миллиарда рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Изображение здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Требования о взыскании денежных средств были удовлетворены на общую сумму 1,56 миллиарда рублей, что на 16 % больше, чем в 2024 году.

Вместе с этим в первом полугодии в суде рассмотрели 2 557 исковых и иных заявлений. Из них 1 468 заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, а по возникающим из административных и других публичных отношений – 120 заявлений.

Также рассмотрено 909 заявлений по делам о банкротстве, 57 заявлений об административных правонарушениях, два заявления об оспаривании решений третейских судов и одно заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

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