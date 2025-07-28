«Деньги под защитой»: пожилые псковичи могут повысить финансовую грамотность в новом проекте Банка России

12:58, 28 июля 2025, ПАИ

Жители Псковской области старшего поколения могут повысить свою финансовую грамотность благодаря новому совместному проекту Банка России и соцсети «Одноклассники». Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Проект «Деньги под защитой» представляет собой серию онлайн-уроков по финансовой грамотности. В первую очередь целевой аудиторией этого проекта являются пожилые люди, отметил эксперт. «Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в финансовых продуктах и услугах и знают, как защитить свои права», – заметил Александр Иванов.

При этом проект будет полезен любому пользователю соцсети вне зависимости от возраста. «Мне кажется, что эти уроки будут полезны всем без исключения, независимо от возраста. Мы рассказываем о существующих финансовых технологиях и о том, как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам», – сказал эксперт.

До конца августа на площадке соцсети «Одноклассники» будет размещено девять видеоуроков. «Слушателям в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем). А для закрепления материала предусмотрены специальные информативные карточки с ключевой информацией из каждой лекции», – разъяснил гость программы.

Кроме того, для людей старшего поколения Банк России реализует специальный курс с онлайн-уроками «ПенсионФГ», очередной этап которого и новые занятия начнутся осенью.

«Подключиться к нему достаточно легко. Для этого понадобится компьютер или ноутбук, если предполагается групповой просмотр, или мобильное устройство, телефон или планшет. И конечно же, интернет. Останется только зайти на сайт «ПенсионФГ» в интернете, выбрать тему занятия, дату и время, зарегистрироваться (и здесь уже выбрать групповой у вас просмотр или индивидуальный) и в наступившее время уже смотреть занятие. По окончании онлайн-урока надо заполнить форму отзыва, после отправки которого вы получите сертификат участника на указанный при регистрации адрес почты», – рассказал Александр Иванов.