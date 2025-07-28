Более 1000 заявлений о банкротстве подали псковичи в суд за полгода

16:12, 28 июля 2025, ПАИ

1137 заявлений о признании банкротами граждан поступило в Арбитражный суд Псковской области за первое полугодие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Заявлений от граждан поступило на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство завершилось по 1136 делам, что на 46% больше, чем в первом полугодии 2024 года, когда было завершено 780 дел.

От юридических лиц поступило 27 заявлений. Это на 52% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Завершено производство по 34 делам, за этот период в прошлом году закончили только шесть дел.

Индивидуальные предприниматели подали четыре заявления о признании их несостоятельными, что на 50% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, когда в суд было направлено всего восемь заявлений. Производство завершено по пяти делам.

Производство по 91 делу о банкротстве было прекращено. Из них прекращены 62 дела в отношении физических лиц, 28 дел в отношении юридических лиц и одно дело в отношении индивидуальных предпринимателей.