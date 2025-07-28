Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1000 заявлений о банкротстве подали псковичи в суд за полгода

1137 заявлений о признании банкротами граждан поступило в Арбитражный суд Псковской области за первое полугодие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Изображение здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Заявлений от граждан поступило на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство завершилось по 1136 делам, что на 46% больше, чем в первом полугодии 2024 года, когда было завершено 780 дел.

От юридических лиц поступило 27 заявлений. Это на 52% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Завершено производство по 34 делам, за этот период в прошлом году закончили только шесть дел.

Индивидуальные предприниматели подали четыре заявления о признании их несостоятельными, что на 50% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, когда в суд было направлено всего восемь заявлений. Производство завершено по пяти делам.

Производство по 91 делу о банкротстве было прекращено. Из них прекращены 62 дела в отношении физических лиц, 28 дел в отношении юридических лиц и одно дело в отношении индивидуальных предпринимателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Псковская область перевыполнила план по лесовосстановлению
28 июля 2025

Срочный сбор волонтёров на поиски пропавшего мужчины объявлен в Великолукском округе
28 июля 2025

Более 2,5 тысячи жителей Псковской области пострадало от клещей с начала сезона
28 июля 2025

Конкурс для СОНКО на получение информационной поддержки стартовал в Псковской области
28 июля 2025

Более 3 млрд рублей составил объём имущественных требований псковичей за полгода
28 июля 2025

Установлена вероятная причина неприятного запаха в районе улицы Западной в Пскове
28 июля 2025

Более 1000 заявлений о банкротстве подали псковичи в суд за полгода
28 июля 2025

Псковский театр кукол открывает 63-й сезон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...