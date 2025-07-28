Росгвардейцы задержали 45-летнего жителя Великих Лук за кражу спиртного

11:18, 28 июля 2025, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего жителя Великих Лук, подозреваемого в краже из сетевого магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 27 июля около 17:00 в торговом зале магазина на улице Клевцова. Сигнал тревоги был передан на пульт дежурного, после чего ближайший наряд Росгвардии выехал на место.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести алкогольные напитки из магазина. В настоящее время проводится проверка по данному факту, уточнили в пресс-службе.