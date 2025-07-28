Операторов связи планируют обязать делиться базовыми станциями вдоль трасс

15:58, 28 июля 2025, ПАИ

Минцифры намерено обязать операторов связи совместно использовать базовые станции вдоль федеральных автодорог и в малых населённых пунктах. Об этом пишет газета «Ведомости».

Соответствующие поправки к закону «О связи» планируется рассмотреть во втором чтении осенью 2025 года в Госдуме.

Согласно инициативе, операторы будут обязаны делиться базовыми станциями, установленными в населённых пунктах с численностью до 1000 человек, где не все федеральные телекоммуникационные компании предоставляют услуги.

Доминирующий оператор должен будет предоставлять доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорной основе. Перечень таких населённых пунктов и участников дорог будет утверждать Минцифры.

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