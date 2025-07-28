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Общество

Операторов связи планируют обязать делиться базовыми станциями вдоль трасс

Минцифры намерено обязать операторов связи совместно использовать базовые станции вдоль федеральных автодорог и в малых населённых пунктах. Об этом пишет газета «Ведомости».

Фото: пресс-служба областного Собрания депутатов

Соответствующие поправки к закону «О связи» планируется рассмотреть во втором чтении осенью 2025 года в Госдуме.

Согласно инициативе, операторы будут обязаны делиться базовыми станциями, установленными в населённых пунктах с численностью до 1000 человек, где не все федеральные телекоммуникационные компании предоставляют услуги.

Доминирующий оператор должен будет предоставлять доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорной основе. Перечень таких населённых пунктов и участников дорог будет утверждать Минцифры.

Ранее сообщалось, что в Псковской области запущена интерактивная карта wifi-map.pskov.ru для поиска ближайших точек с бесплатным интернетом, включая кафе, государственные учреждения и банки. Появляются новые точки публичного Wi-Fi в Пскове. В Великих Луках определены первые пять точек, где появится публичный Wi-Fi. В частности, это площадь Ленина, у администрации города, площадь Рокоссовского, железнодорожный вокзал, парк Пушкина.

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