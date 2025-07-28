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Общество

Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловой России» Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 28 июля.

Главное из эфира:

  • спортивная школа «Олимп» в Псковской области в следующем году может получить статус школы олимпийского резерва;
  • статус школы олимпийского резерва будет распространяться не на все виды спорта, а только на базовые – бокс, греблю, шоссейный велоспорт и стрельбу из лука. Именно на эти направления школа планирует подать заявку;
  • «В спортивной школе «Олимп» есть очень серьёзные стрелки в дисциплине стрельбы из лука: это чемпионы России, мастера спорта международного класса. Есть очень серьёзные велосипедисты (шоссейный велоспорт) – это также чемпионы России, есть призёры чемпионата и первенства России по велоспорту. Есть в боксе определённые личности. В школе однозначно есть те «знаменатели», которые выбивают нас вперёд в каких-то дисциплинах», – подчеркнул Артур Акавов;
  • в школе представлено 14 видов спорта;
  • бесплатные наборы на занятия по хоккею организуют в псковской школе «Олимп»;
  • в Псковской области на базе спортивной школы «Олимп» планируют создать центр, который будет помогать детям выбирать вид спорта с учётом их физиологических и генетических особенностей;
  • Артур Акавов – об организации «Деловая Россия»: «Я вижу у них потенциал и в принципе хочу быть в команде. <…> Имеет смысл вступать в «Деловую Россию». <…> Одна голова – хорошо, а две, три, четыре – лучше».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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