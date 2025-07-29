Нового прокурора назначили в Плюсском районе
Младшего советника юстиции Егора Смирнова назначили на должность прокурора Плюсского района. Соответствующий приказ № 836-к подписал генеральный прокурор РФ 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Срок полномочий нового руководителя составит пять лет.
Ранее Егор Смирнов проходил службу в должности заместителя прокурора Псковского района.
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