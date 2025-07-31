О псковской воде – питьевой и уникальной

18:07, 31 июля 2025, ПАИ

Как чистят 90-метровую скважину? Кому полезна «Хельга» – северная «Боржоми»? Что влияет на вкус воды и как проверяют её качество? На эти и другие вопросы ответил руководитель компании «Водаком» Андрей Петров в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Из земных глубин

– Андрей, какие этапы проходит вода перед тем, как попасть к потребителю?

– У нас на улице Панина две артезианские скважины – на 90 метров для питьевой и на 385 метров для минеральной лечебно-столовой воды. Скважин с большим объёмом такой хорошей воды в области конечное число, они все в основном бурились в советские времена. Нашей более 30 лет, мы её серьёзно промываем. В скважину опускают два трубы, в одну подаётся кислород, а другая откачивает. Кислород бурлит и всё вымывает. Это дорогостоящее удовольствие не все могут себе позволить.

– Сколько воды вы ежедневно добываете?

– Сколько нам разрешено согласно лицензии – не более 50 кубометров в час. Контролируем по водомеру, чтобы не было превышения, иначе придётся за это платить. Объём большой, но весь он на розлив не идёт – используется для хозяйственно-технических нужд, для промывки. Когда фильтруем воду, то процентов 30 уходит в септики.

Отбавки и добавки

– От чего зависит вкус воды?

– Воды бывают поверхностные – это те, что с гор текут, они мягкие, а на Северо-Западе – в основном из артезианских источников. У нас больше известняка, который даёт жёсткость. Сегодняшние системы фильтрации могут сделать одинаковой любую воду. У очень дорогих раскрученных брендов вода по вкусу везде одна и та же – что в России, что в Европе, Азии, Африке. Она фильтруется до состояния дистиллята, потом вносятся определённые добавки. Не могу сказать, хорошо это или плохо, но состав и вкус всегда одинаковые.

– Как идёт подготовка воды?

– В воде Северо-Запада очень много железа, его нужно убирать. Компрессором в воду добавляется чистый сухой воздух, она бурлит, железо окисляется и фильтруется в специальных системах. Вода без железа идёт на умягчение ионно-обменными смолами. Мы не меняем химический состав, просто убираем кальций и магний. Если 19-литровую воду разливаем, то часть пускаем через обратный осмос, чтобы состав был стабильным и менее минерализованным. Потребители не хотят накипи в своих чайниках, а без умягчения с этим не справиться.

Чтобы общее микробное число (ОМЧ) было даже не единичным, а практически равнялось нулю, вода обязательно проходит через трубу, где установлена ультрафиолетовая лампа. Также нужно тщательно мыть ёмкости. Мы используем специальные щелочные пищевые средства очень высокого класса. Срок годности воды в закрытой бутылке – год, это стандарт. После открытия – пять суток для простой воды и не более 12 часов для газированной. Таков российский технический регламент. Некоторые компании увеличивают срок годности, озонируя воду. Но я считаю, что озонирование меняет вкус.

– Может, не надо убирать магний? Нервным людям советуют магний пить…

– Иногда спрашивают, полезно ли пить дистиллированную воду или после осмоса. Есть разные мнения. Я склоняюсь к тому, что, наверное, не сильно полезно, но если мы съедим кусочек сыра, то восполним дневную норму кальция. Зачем забивать свои клетки лишними минералами? Хотя у нас есть вода, из которой не убираем магний. Есть с дополнительным насыщением кислородом, фтором и йодом, которого в Пскове недостаток: это специфика региона. Концентрация йода получается несколько выше, чем в стандартной воде, но она не превышает предельно допустимую норму. Покупатель может подобрать для себя нужную воду. Таких клиентов у нас 20–25 %. Вода с добавками стоит дороже, потому что именно они составляют существенную часть цены.

– Много клиентов желает пить воду с полезными добавками?

– В доставке воды в квартиры мы практически не растём уже два года, потому что рынок поделен, у нас есть несколько конкурентов. Не проводим мегарекламные кампании: любые подобные акции приведут лишь к тому, что друг у друга отберём часть клиентов, но они в любой момент могут обратно уйти. Прирост клиентов эксклюзивной воды тоже небольшой. В большинстве своём это люди, готовые доплатить 10–15 рублей за 19-литровую бутыль воды более высокого класса, со специальной добавкой.

Кому поможет «Хельга»

– Расскажите о вашей минеральной воде.

– Это минеральная лечебно-столовая вода «Хельга» с уникальным составом. Её совсем немного, мы можем добывать всего лишь 1,25 кубометра в час. В своё время в Советском Союзе эту гидрокарбонатную хлоридосульфатную кальциенатриевую воду называли северной «Боржоми». Она немножко солёная, даже с горчинкой и продаётся только в газированном виде, иначе не добиться стабильности, осадок выпадет. Мы получили бальнеологическое заключение в институте курортологии с показаниями к применению – вода рекомендуется при лечении и профилактике заболеваний органов пищеварения вне фазы обострения, а также после физических нагрузок, банных процедур и больших застолий. Всё выложено на нашем сайте, можно посмотреть. Вот в случае с «Хельгой» в последние два года шёл максимальный прирост клиентов и нет сезонных скачков. Люди пьют её постоянно, для здоровья.

– Почему бы, как в Минводах, не сделать хотя бы один фонтанчик такой воды? Будет точка притяжения туристов.

– Я думал об этом, но мне не хочется, чтобы сейчас там топталось много народа: санитарная зона вокруг скважины – 50 метров. Надо серьёзно всё продумывать, как-то выводить трубу, делать специальное помещение. Но мысль зреет, точку притяжения можно сделать. Возможно, это будет интересным планом на будущее.

Попали в сети

– Выходите на другие рынки?

– Да, потому что здесь всё уже очень плотно, прямо плечом к плечу. А федеральные сети более стабильные в потреблении. И если не нарушать условия поставки, они готовы работать долго. У нас есть контракты с федеральными сетями, в Петербург и в Москву поставляем очень много воды.

– Вода идёт под псковским брендом?

– Скважина указывается псковская, но вода идёт под торговой маркой сети. Маркетинговые комиссии нулевые, но и цена, по которой они хотят покупать, самая низкая. Хотя в последнее время количество производителей воды в России заметно уменьшилось и к нам уже много откуда обращаются напрямую. Многие рестораны берут премиум-воду в стекле, пекарни, магазины продуктов питания и даже алкомаркеты.

– Была некоторая паника по поводу стеклянной тары: где брать.

– Производителям стекла мы неинтересны, ведь не производим миллионы декалитров. Свои мощности они затачивают под пиво, под какие-то бренды, а мы идём по остаточному принципу. Но объединяемся с друзьями и коллегами, делаем общий заказ, а какое-то количество тары покупаем про запас. В склад очень серьёзно вложились: были проблемы с клиентами, которые хотели воду в определённых стеклянных бутылочках, но мы не могли их обеспечить, потому что не было гарантированных поставок. Поэтому сегодня работаем через склад.

Ужасы маркировки

– Какую проблему вы назвали бы самой большой?

– Самая большая боль производителей воды – маркировка, процесс, который нам навязали. До сих пор его ценность для меня под сомнением. Да, это некая система контроля, но думаю, что здесь больше не про контроль, а про деньги. Кажется, что такого, взяли 60 копеек за единицу продукции, но для нас это космические затраты. Пришлось брать сотрудника, ввалили огромную часть прибыли в дополнительное оборудование. Плюс интернет сейчас не работает и постоянные проблемы с «Честным знаком». И хотя мы одни из первых попытались всё это внедрить, до сих пор то программное обеспечение некорректно работает, то сам «Честный знак», то при приёмке у клиента не сканируются коды.

Введение маркировки потянуло за собой массу проблем. В Роспотребнадзоре для каждого из нас есть личный кабинет, там фиксируется любое нарушение, в том числе произошедшее по не зависящим от нас причинам: вот нет мобильного интернета в городе, а водители должны просканировать у клиента воду. Мы пришли к решению об отложенной маркировке. Заплатили немереные деньги за программное обеспечение, но оно сработает, как только появится интернет. А в Роспотребнадзоре уже будет зафиксировано нарушение. Очень надеюсь, что мы придём к светлому будущему. А когда это произойдёт, накопленное количество нарушений окажется у всех таким, что, видимо, нас будут вызывать на разговор. Но мы готовы, всё фиксируем и со своей стороны.

Чисто хитрости

– А бывали случаи, когда потребители жаловались на вашу воду?

– Расскажу две показательные истории. Человек говорит: «Я вашу воду проверил, она плохая». Мы принимаем рекламацию и проводим расследование: это наш стандарт работы. Спрашиваем, куда сдавал воду на анализ, можно ли посмотреть результаты. А он не помнит, куда сдавал! Но мы-то знаем, что анализ даже на несколько простых показателей стоит не одну тысячу рублей и человек лукавит, что носил воду на анализ. Может, проверил каким-нибудь Ph-метром или бумажной полоской, а что именно проверил – не всегда представляет. Что-то где-то услышал и пытается манипулировать, хочет что-то получить. Это чистой воды хитрость.

Также ежегодно случается история, связанная с пионерскими лагерями. С периодичностью раз в год нам приходит предписание: мы проверили вашу воду, она не соответствует норме по общему микробному числу. Начинаем расследование. Оказывается, приходят специалисты не буду говорить из каких проверяющих органов, набирают воду в стакан из кулера, кран которого облизывали и трогали руками дети, и говорят: у вас вода плохая. Коллеги и уважаемые клиенты, хочу ещё раз обратить внимание: есть специальный ГОСТ отбора проб. Их нужно брать из нераспечатанных бутылок при свидетелях. Нужно взять в СЭС специальную тару абсолютно без каких-либо микробов или бактерий. Только при соблюдении этих условий мы будем иметь отношение к уровню ОМЧ. Но на такую ситуацию никак не обращают внимания. Кажется, тут тоже хитрость – просто нужно поставить галочку о проверке. Спрашивают: почему вы кулеры не промываете? Мы промываем кулеры, если к нам обращается клиент, это зона ответственности потребителя. Дома ведь люди сами следят за чистотой помп. Мы гарантируем качество воды в бутыли, что дальше происходит – ответственность потребителя.

– Какая тара самая ходовая у покупателя?

– Поначалу продавались только шестилитровые бутыли, потом модной была 1,5-литровая, сейчас больше всего мы производим поллитровок. Но идёт тренд в сторону уменьшения объёма – тара 0,33 литра становится мегапопулярной. Всё же из бутылки 0,5 литра попил – и ещё осталось. А 0,33 или 0,25 – самое то, упакованный стакан воды.

Кадры, дорога и будущее

– Сколько людей работает на предприятии?

– У нас 76 сотрудников. Проблема кадров в том, что не из кого выбирать. Топовых работников ещё можно найти и даже переманить, а с линейным персоналом и грузчиками беда. У нас зарплаты за год выросли раза в полтора, иначе просто не удержать сотрудников. Ищем наладчиков, механиков. Мы обучаем, к новичку прикрепляется наставник, которому платим за обучение, но не все способны обучиться, всё равно должны быть какие-то навыки. Но есть хороший опыт. Когда после нескольких лет тяжёлой работы выгорают водители, они переходят в статус наладчиков. Эти люди лояльны к компании, хотят работать, но уже просто сил нет, и мы даём им другие возможности.

– С дорогой до вашего предприятия государство помогло?

– Хочу передать огромные слова благодарности губернатору и главе города за то, что сдержали слово и сделали прекрасную дорогу. Ещё напрашивается круговой автобус: предприятий в северо-западном промысле много, и за недорого можно создать людям удобство.

– Каковы ваши планы на будущее?

– Прежде всего хотим разобраться со своими производственными и управленческими процессами. За два предыдущих года подняли количество выпускаемой продукции и сегодня пожинаем плоды этой гиперпроизводительности. Люди выгорают, не справляются с такими объёмами, и нужно иначе формировать работу, планирование и управление. Наши планы не связаны с огромными завоеваниями рынка, хотим заняться производством, обустройством территорий, чтобы было всё красиво и культурно. Пригласили дизайнера, чтобы нам разумно спланировали помещения. На втором этаже думаем сделать зоны отдыха для водителей, комнаты сдачи наличности, чтобы не кассира постоянно отвлекали, а сдавали роботу в монетоприёмник. Автоматизировать всё что можно – одна из самых главных задач на ближайшее время.