Недетские расходы: в какую сумму обойдутся VIP-роды и беби-шопинг

13:47, 01 августа 2025, ПАИ

Рождение ребёнка требует не только родительской заботы и ответственности, но и серьёзных денежных трат. Сколько составляют сегодня расходы на роды и покупки для новорождённого – в материале tmn.aif.ru.

Роженицы сегодня могут выбирать между государственными роддомами и частными клиниками с сервисом «пятизвёздочного отеля». Россиянка рассказала, что её беременность и подготовка к рождению ребёнка обошлись почти в миллион рублей:

половина суммы – контракт с медучреждением;

100 тысяч – годовое сопровождение педиатра;

40 тысяч – на витамины;

150 тысяч – на госпитализацию (беременность протекала не слишком гладко);

80 тысяч – коляска премиум-класса;

50 тысяч – базовый набор для новорождённого.

«Тогда я очень переживала за жизнь моего ребёнка, показатели были не очень хорошими, и, чтобы не рисковать, мы с супругом решили обратиться в частную клинику. Конечно, такие траты никто не планировал. Но жалеть об этом не пришлось. Сейчас я вспоминаю свою беременность и роды с таким теплом благодаря хорошему отношению врачей. У нас была отдельная родовая комната и индивидуальная акушерка. При этом сэкономить можно даже при наличии контракта. Например, сдавать анализы не в клинике, а в частных лабораториях или городской больнице. Как правило, цены там ниже», – рассказала женщина.

После возвращения из роддома родителям предстоит решить два основных вопроса: питание и гардероб для новорождённого. Если мама кормит грудью, расходы на еду появляются только после полугода, с началом прикорма. При искусственном вскармливании месячная норма смесей обходится минимум в 2 000 рублей, исходя из данных аналитиков. Что касается одежды, полный сезонный комплект (куртки, комбинезоны, головные уборы) потребует около 30 тысяч рублей.

Собеседница издания поделилась, что на одежду для малыша у родителей уходит порядка десяти тысяч рублей в месяц. При этом она отметила: «Нашей дочке уже годик, и я с удовольствием рожу второго ребёнка в таких же условиях, что и первого».