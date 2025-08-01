Новые антимошеннические меры начали действовать в России

13:02, 01 августа 2025, ПАИ

Новые законодательные нормы, усиливающие защиту населения от финансового мошенничества, начали действовать в России с 1 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы РФ.

Согласно изменениям, подростки 14–18 лет могут открывать банковские счета исключительно при наличии письменного разрешения от законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новые меры станут существенным подспорьем для родителей и позволят им лучше контролировать своих детей. Он подчеркнул, что взрослым необходимо отслеживать, как подросток использует банковскую карту, чтобы уберечь его от возможного влияния злоумышленников.

Кроме того, граждане смогут направить отказ от получения SMS-рассылок оператору, который будет обязан прекратить их.

Напомним, что август принёс россиянам значительные изменения в законодательстве, которые затронули практически все сферы жизни – от пенсионного обеспечения до банковских услуг. Суть новых законов в карточках ПАИ.