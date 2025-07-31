Путин подписал закон о повышении пошлин для водителей и мигрантов

15:45, 31 июля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 1 сентября повышение размеров государственных пошлин для автовладельцев и введение новых сборов для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, существенно возрастут пошлины за автомобильные документы. За выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) теперь придётся заплатить 1 200 рублей вместо прежних 800 рублей. Внесение изменений в ранее выданный ПТС будет стоить 525 рублей против прежних 350 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства подорожает втрое: бумажный вариант будет стоить 1 500 рублей, пластиковый документ нового поколения – 4 500 рублей.

Значительно увеличится стоимость водительских удостоверений. Национальные права на пластиковой основе будут выдаваться за 4 000 рублей (вместо 2 000 рублей), а документы нового поколения – за 6 000 рублей. Международное водительское удостоверение теперь обойдётся в 3 200 рублей против прежних 1 600 рублей.

Втрое вырастут пошлины за транзитные номера: металлические знаки будут стоить 2 400 рублей (было 1 600 рублей), бумажные – 300 рублей (было 200 рублей). Государственные регистрационные знаки для автомобилей подорожают до 3 000 рублей, для мотоциклов и прицепов – до 2 250 рублей.

Законом также вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты.

Для мигрантов вводятся новые пошлины: 500 рублей за постановку на учёт по месту пребывания и 1 000 рублей за продление срока временного пребывания. Пошлина за регистрацию по месту жительства увеличивается с 420 до 1 000 рублей. За выдачу или переоформление патента установлен сбор в размере 4 200 рублей.