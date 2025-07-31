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Общество

Крупный град выпал в Псковском районе

Крупный град выпал сегодня в Псковском районе. Фотографию в редакцию ПАИ прислала жительница деревни Солоново Алина Алексеева.

Фото: Алина Алексеева

Сегодня, 31 июля, синоптики предупреждали о ливнях и грозах. Ливни, грозы и порывистый ветер также обрушатся на Псковскую область 1 августа.

Ранее сообщалось, что град размером с перепелиное яйцо выпал в Себежском и Великолукском районах.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре.

Помимо этого, в Псковском гидрометцентре назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.

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