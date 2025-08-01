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Общество

Новый класс воздушного пространства для беспилотников установили в России

Отдельное воздушное пространство – класс Н – установили для беспилотников. Соответствующие изменения внесены в Федеральные правила использования воздушного пространства России, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Решение призвано создать оптимальные условия для развития гражданской беспилотной авиации и обеспечить безопасность перемещения. Класс Н устанавливают в воздушном пространстве от нуля до 150 метров от земной или водной поверхности. На специально выделенных для полётов беспилотных воздушных судов маршрутах он значится на высотах ниже 3,05 тысячи метров.

Информацию о маршрутах полётов будет публиковать Росавиация. Россия стала одной из немногих стран, где утверждён отдельный класс воздушного пространства для беспилотников.

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