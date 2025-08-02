Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске сегодня
Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV–XVII веков.
Программа фестиваля:
- 10:00–20:00 – средневековый лагерь в Изборской крепости;
- 10:00, 16:30 – квест ПсковГУ «Путешествие сквозь века»;
- 11:00 – лекция главного научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук Владимира Седова «Средневековая архитектура Изборска»;
- 12:00–18:00 – выставка вооружения и доспехов «Доблесть эпох». Мастер-классы по старинным ремёслам;
- 12:00–20:00 – интерактивная площадка «Лагерь стрельцов»;
- 12:00–20:00 – детская интерактивная площадка «Живая история»;
- 12:00–13:00 – выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер»;
- 13:00 – открытие фестиваля. Представление клубов. Дефиле в исторических костюмах и доспехах XIV–XIV веков, сражение по правилам маневров;
- 14:00 – выступление этно-фолк-группы «Спиритал Сизонс»;
- 15:00 – XVI–XVII век в истории Изборска. Дефиле в исторических костюмах и доспехах XVI–XVII веков, показательные выступления клубов, реконструкция эпизода сражения;
- 16:00–17:00 – выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер»;
- 17:00 – всенощное бдение в соборе Николая Чудотворца;
- 17:00–19:00 – особенности археологического сезона 2025. Лекторий Археологического центра Псковской области;
- 19:30–21:00 – выступление этно-фолк-групп «Спиритал Сизонс» и «ДаркРивер».
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