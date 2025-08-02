Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске сегодня

11:43, 02 августа 2025, ПАИ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV–XVII веков.

Программа фестиваля: