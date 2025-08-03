В Пскове в дендропарке прошёл заключительный день фестиваля водных фонариков

23:52, 02 августа 2025, ПАИ

Заключительный день фестиваля водных фонариков прошёл в дендропарке Пскова сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Двухдневное событие, которое проходило 1 и 2 августа, привлекло много жителей и гостей города. Фестиваль начался в 21:00 концертом брестского музыканта. Участники собирались у пруда в парке, чтобы спустить на воду свои светящиеся фонарики желаний.

На фестивале гости праздника могли увидеть огромную луну на воде в лучах лазеров, послушать романтические хиты в живом исполнении и сфотографироваться с надписью «Лови мечту».

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть здесь.