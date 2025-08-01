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Политика

«Хотели как лучше, а получилось как всегда»: местные жители и туристы недовольны установкой в Эстонии ворот на границе с Россией

В Эстонии установили металлические ворота на границе с Россией, пишут федеральные СМИ.

Ворота смонтировали в Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем Эстонию с российским Ивангородом.

В Нарве также планируют установить выдвижные металлические барьеры, которые при необходимости станут со всех сторон перекрывать движение транспорта как на территорию пограничного пункта, так и при выезде из него. Пешеходная часть моста пока открыта для движения, но там также планируют установить ворота, пишет «Газета.ру».

По словам эстонских властей, металлические ворота, установленные на Нарвском пограничном пункте, должны были повысить безопасность. Однако вместо этого вызвали многокилометровые очереди и недовольство местных жителей и туристов, пишут эстонские СМИ. Электронная очередь на выезд из Эстонии для легковых автомобилей полностью забронирована на ближайшие 45 дней, уточняет одно из местных изданий.

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