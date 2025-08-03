В Пскове откроется выставка, посвящённая 150-летию Николая Рериха

21:30, 03 августа 2025, ПАИ

Открытие юбилейной выставки Международного Центра Рерихов «Н.К. Рерих. Мир через Культуру», приуроченной к 150-летию со дня рождения Николая Константиновича Рериха, 90-летию Пакта Рериха и 80-летию Великой Победы, состоится в выставочном пространстве Дома Офицеров 14 августа в 18:00. Об Этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция включает архивные фотографии, размещённые на современных носителях, баннеры, книги и репродукции картин, посвящённых жизни и творчеству Н.К. Рериха и его семьи.

Посетители смогут узнать о значительном вкладе Рериха в международное право по охране памятников и учреждений культуры. Он стал автором первого международного Договора – Пакта Рериха, гарантирующего безусловную защиту культурных объектов и работников культуры не только в военное, но и в мирное время.

Особое внимание посвящено связи Николая Рериха с Псковским краем, где берут начало его родовые корни по материнской линии. Художник и учёный неоднократно вдохновлялся историей и природой региона. В экспозиции представлены материалы, раскрывающие его многолетнее исследование древнерусских городов Пскова, Изборска, Печор и других, а также результаты археологических раскопок, проведённых им в Порховском уезде в конце XIX — начале XX века.

Здесь же – серия картин и графических работ, посвящённых памятникам псковщины, среди которых изображения Мирожского монастыря, крепостных стен и старинных храмов. Немалую роль в сохранении культурного наследия региона сыграли эскизы византийских росписей, созданные по проекту Николая Рериха, в том числе Анастасьевская часовня в Пскове.

Выставка организована совместно с Международным Центром Рерихов, АНО «Три меча», АНО «Извара-15» и Обществом друзей Дома Н.К. Рериха в г. Остров.