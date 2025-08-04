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Общество

Мария Ягодница: приметы и поверья

Православные христиане 4 августа отмечают день памяти Марии Магдалины: это святая, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившихся явления воскресшего Иисуса, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси в этот день было принято отправляться в лес за черникой, а также собирать чёрную и красную смородину. Хозяйки занимались её заготовкой на зиму – варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.

В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза – сена будет за глаза».

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна. Как гласит поверье, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна. Так и говорили: «На Марию сильные росы – льны будут серы и косы». Вместе с тем утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Обряды и поверья:

  • Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти;
  • в день Марии Магдалины крестьяне не работали в поле;
  • в Марии Магдалине народ видел небесную властительницу громов и молнии (Перуницу). По сербским поверьям, «Благая Мария» является сестрой Громовника Ильи (Илии-пророка) и считается хранительницей от удара молнии;
  • в средней полосе России в этот день вынимают цветочные луковицы.
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