Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

09:18, 04 августа 2025, ПАИ

Автобус, который перевозил туристов, столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. При столкновении один человек погиб и 16 пострадали, сообщает пресс-служба администрации региона.

Из 16 пострадавших семь человек находятся в тяжёлом состоянии, уточнили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Напомним, что ДТП произошло около 6:00 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По информации ОЖД, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения не удалось избежать. По данным МВД, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и поезд врезался в «хвост» автобуса.

По факту столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде под Лодейным Полем полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится расследование.