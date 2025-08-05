Форум промышленности Псковской области пройдёт 28 августа

18:03, 05 августа 2025, ПАИ

Форум промышленности Псковской области пройдёт 28 августа, сообщила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

Екатерина Ершова подчеркнула, что опрос местных предприятий показал: их представители готовы выступить в качестве спикеров, поделиться успешными кейсами и рассказать, как справились, например, с вопросами, касающимися импортозамещения или удержания их предприятий на рынке.

Также от местных предприятий поступил запрос на то, чтобы на одной площадке была понятно раскрыта архитектура институтов поддержки региона. На площадке проведения форума соберут все предприятия, чтобы они могли послушать, какие компетенции имеют представители определённых институтов и к кому в случае чего обращаться, заметила гостья студии.

«Архитектура предполагает выступления спикеров, экспертов, общественных объединений, Центробанк будет выступать. И конечно же, это история про 50 на 50, потому что программа предполагает, что большая половина выступающих спикеров – представители производств. Спикеров порядка 46 человек. Сами предприятия будут говорить: «Мы обратились, мы получили, это работает, и, товарищи, кто ещё не воспользовался – это большое упущение», – уточнила Екатерина Ершова.

Эксперт обратила внимание, что приглашения уже высланы, так что на предприятиях следует проверить почту. На форум может зарегистрироваться как руководитель, так и человек, ответственный за развитие производства.

Екатерина Ершова выделила несколько тем пленарных сессий и подмодулей: это кооперация, экспорт, автоматизация, импортозамещение, роботизация, кадровый вопрос и меры поддержки.