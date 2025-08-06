Сирены звучат в Псковской области

08:01, 06 августа 2025, ПАИ

Проверка готовности региональной системы оповещения населения проходит в Псковской области сегодня, 6 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

С 08:00 до 08:20 будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

Отметим, что проверка готовности системы оповещения населения проводится регулярно. Она позволяет оценить состояние системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.