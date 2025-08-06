Пять лет вперёд: как в Псковской области проходит лето с Детсоветом

18:30, 06 августа 2025, ПАИ

«Лето с Детсоветом» – летняя смена лидеров Псковского детского форума. На протяжении уже пяти лет активисты детского самоуправления со всего региона собираются в лагере «Стремительный», чтобы реализовывать новые идеи, рассказали организаторы.

В рамках юбилейной смены 5.0 планируется сохранение и развитие лучших практик предыдущих лет. В программе – soft-skills-тренинги лидерства, ораторского мастерства и профилактики буллинга. Мероприятие проходит при поддержке уполномоченного по правам ребёнка Наталии Соколовой и студенческих отрядов Псковской области.

«Это место, где рождаются идеи, крепнут команды и зажигаются звёзды детского самоуправления», – заявили организаторы.

Отметим, Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области был создан в 2019 году. В рамках стартовой деятельности были инициированы грантовые проекты, ставшие основой для будущих смен.

В 2021 году председатель Детского общественного совета Алексей Толстых представил проекты, включая инициативу «Лето с Детсоветом», федеральному детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Представленные идеи получили высокую оценку на федеральном уровне.

Ежегодно в проектах смены принимает участие более 90 участников из 23 муниципальных районов области. Постоянной площадкой для проведения смен стал лагерь «Стремительный». Были реализованы значимые акции, такие как «Цветы жизни», «Папа может», а также проведены правовые просветительские проекты. Образовательной базой смены стал Псковский детский форум, объединивший более 600 участников.

Детский общественный совет выполняет функцию посредника между органами власти и детьми, формируя региональную повестку, отметили организаторы. Участники не только отдыхают, но и приобретают навыки проектной деятельности, работы с социальными сетями, управления репутацией и разрешения конфликтов. Совет объединяет 26 муниципалитетов Псковской области, от Великих Лук до Печор, что способствует развитию межрегионального сотрудничества и обмену опытом.