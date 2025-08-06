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Общество

Бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ предлагают псковичам

Мобильный пункт забора крови Псковской областной инфекционной клинической больницы будет работать на площадке гипермаркета «Лента» на Запсковье 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Мы заботимся о здоровье наших граждан, поэтому ведём активную борьбу против ВИЧ, организовывая профилактические акции. Они позволяют расширить охват населения, повысить осведомлённость о ВИЧ-инфекции и о способах защиты от неё», – отметили специалисты.

Сдать кровь можно в передвижном медпункте возле гипермаркета «Лента» на улице Труда, 54 в пятницу, 8 августа, с 15:00 до 18:00.

Тестирование на ВИЧ происходит бесплатно при наличии паспорта РФ. «Здесь можно получить консультацию, а также печатный информационный материал. Мы, в свою очередь, гарантируем сохранение анонимности», – добавили врачи.

Ранее сообщалось, что вакцину от рака разработали в России.

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Бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ предлагают псковичам
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