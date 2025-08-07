Псковские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 150 миллионов рублей
Конфискованные товары стоимостью около 150 миллионов рублей передали псковские таможенники Минобороны РФ и МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Таможенники передали 297 цифровых камер, 229 коллиматорных и оптических прицелов, 70 преобразователей напряжения, 55 роутеров, 71 платформу для крепления пластиковой кобуры, 200 детекторных труб для определения содержания ядовитых газов.
Вместе с этим на нужды бойцов СВО отправили четыре электрических мотоцикла, колёса для легковых автомобилей, металлопластиковые трубы, строительные инструменты, бытовую технику и другие товары.
Все эти товары перевозили через границу Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил, поэтому их признали собственностью государства.
