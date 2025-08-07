Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 150 миллионов рублей

Конфискованные товары стоимостью около 150 миллионов рублей передали псковские таможенники Минобороны РФ и МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
  • Конфискат на 150 млн рублей
    Фото: Северо-Западное таможенное управление

Таможенники передали 297 цифровых камер, 229 коллиматорных и оптических прицелов, 70 преобразователей напряжения, 55 роутеров, 71 платформу для крепления пластиковой кобуры, 200 детекторных труб для определения содержания ядовитых газов.

Вместе с этим на нужды бойцов СВО отправили четыре электрических мотоцикла, колёса для легковых автомобилей, металлопластиковые трубы, строительные инструменты, бытовую технику и другие товары.

Все эти товары перевозили через границу Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил, поэтому их признали собственностью государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Эстонские каратели под дулом автомата заставляли псковичей вступать в отряды омакайтсе
07 августа 2025

Газопровод построили в псковской деревне Задолье
07 августа 2025

Псковичам объяснили, как распознать отравление грибами и помочь пострадавшему
07 августа 2025

Региональные ставки по ипотеке могут ввести в России
07 августа 2025

О жизни бывшего псковского и витебского губернатора рассказал сотрудник «Михайловского»
07 августа 2025

Псковские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 150 миллионов рублей
07 августа 2025

Депутаты, ветераны и молодёжь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании
07 августа 2025

Псковичи проговорили по мобильному за семь месяцев почти 15 тысяч часов
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...