Псковские таможенники передали на нужды СВО конфискат на 150 миллионов рублей

15:40, 07 августа 2025, ПАИ

Конфискованные товары стоимостью около 150 миллионов рублей передали псковские таможенники Минобороны РФ и МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.



Фото: Северо-Западное таможенное управление



Таможенники передали 297 цифровых камер, 229 коллиматорных и оптических прицелов, 70 преобразователей напряжения, 55 роутеров, 71 платформу для крепления пластиковой кобуры, 200 детекторных труб для определения содержания ядовитых газов.

Вместе с этим на нужды бойцов СВО отправили четыре электрических мотоцикла, колёса для легковых автомобилей, металлопластиковые трубы, строительные инструменты, бытовую технику и другие товары.

Все эти товары перевозили через границу Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил, поэтому их признали собственностью государства.