Росгвардейцы предотвратили хищение из гипермаркета в Пскове

11:45, 08 августа 2025, ПАИ

Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

7 августа около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 59-летнюю гражданку, которая совершила хищение на сумму 3 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.