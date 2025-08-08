Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Росгвардейцы предотвратили хищение из гипермаркета в Пскове

Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

7 августа около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 59-летнюю гражданку, которая совершила хищение на сумму 3 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
08 августа 2025

Трёх иностранцев приговорили к тюрьме за попытку незаконно пересечь госграницу в Псковской области
08 августа 2025

Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники
07 августа 2025

Автомобиль перевернулся в Псковском районе
07 августа 2025

Пробка образовалась вечером на Запсковье
07 августа 2025

Пскович погиб от отравления чачей на российском курорте
07 августа 2025

11-летнего ребёнка сбили на улице Юбилейной в Пскове
07 августа 2025

Новая схема мошенничества: поддельные письма от ГАИ рассылают россиянам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...