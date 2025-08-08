Росгвардейцы предотвратили хищение из гипермаркета в Пскове
Подозреваемую в краже из гипермаркета задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
7 августа около 19:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 59-летнюю гражданку, которая совершила хищение на сумму 3 000 рублей.
По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
