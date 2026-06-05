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Экономика

Эксперты назвали псковичам способы копить деньги без отказа от привычного уровня жизни

О финансовых привычках, которые позволяют формировать сбережения, не снижая качество повседневной жизни, рассказали жителям Псковской области эксперты портала «Объясняем.рф».

Фото: ПАИ

Одна из главных рекомендаций – принцип «сначала заплати себе». Как пояснили специалисты, не стоит пытаться откладывать остаток после всех трат: эффективнее в первый же день получения зарплаты переводить в накопления 5–10 % от суммы. Это позволяет быстро адаптироваться к новому бюджету, а сбережения начинают расти системно.

Также эксперты советуют вести учёт расходов. Анализ того, на что уходят деньги, помогает выявить и сократить необязательные траты. Кроме того, полезно пользоваться налоговыми вычетами: государство возвращает часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Продвигайтесь вперёд постепенно. Считайте первый этап пройденным, когда в копилке соберётся сумма на три-шесть месяцев жизни. Такой запас подстрахует вас на чёрный день и позволит ставить более крупные цели», – добавили эксперты.

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