Эксперты назвали псковичам способы копить деньги без отказа от привычного уровня жизни

10:21, 05 июня 2026, ПАИ

О финансовых привычках, которые позволяют формировать сбережения, не снижая качество повседневной жизни, рассказали жителям Псковской области эксперты портала «Объясняем.рф».

Одна из главных рекомендаций – принцип «сначала заплати себе». Как пояснили специалисты, не стоит пытаться откладывать остаток после всех трат: эффективнее в первый же день получения зарплаты переводить в накопления 5–10 % от суммы. Это позволяет быстро адаптироваться к новому бюджету, а сбережения начинают расти системно.

Также эксперты советуют вести учёт расходов. Анализ того, на что уходят деньги, помогает выявить и сократить необязательные траты. Кроме того, полезно пользоваться налоговыми вычетами: государство возвращает часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Продвигайтесь вперёд постепенно. Считайте первый этап пройденным, когда в копилке соберётся сумма на три-шесть месяцев жизни. Такой запас подстрахует вас на чёрный день и позволит ставить более крупные цели», – добавили эксперты.