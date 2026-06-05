ЕР взяла в работу обращения жителей Себежского округа

12:55, 05 июня 2026, ПАИ

В рамках региональной недели секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Козловский вместе с главой Себежского муниципального округа Виктором Егоровым встретился с жителями посёлка Берёзка. Об этом Александр Козловский сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

К диалогу также присоединилась победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Законодательное Собрание Псковской области Дарья Козьякова.

С жителями и коллективом Себежских мастерских железобетонных изделий обсудили актуальные вопросы развития территории.

Среди поднятых тем – доступность медицинской помощи, развитие проводного интернета, водоснабжение деревень Борисенки и Эпимахово, а также посёлка Идрица. Отдельно затронуты перспективы газификации и необходимость капитального ремонта кровли дома № 27.

Все обращения, поступившие в ходе встречи, взяты в работу. Их проработка будет вестись совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами.